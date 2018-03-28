СМИ обнародовали британскую презентацию об отравлении Скрипаля

03:57 28 марта 2018 0

Джон Хантсман рассказал, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему убедительной ФОТО: Flickr, Gage Skidmore

Стали известны подробности презентации, сыгравшей роль решающего аргумента, чтобы США проявили солидарность с Великобританией в выдворении российских дипломатов. Презентация состоялась в посольстве Британии в Москве 22 марта.

В презентации была представлена хронология событий, последовавших за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери до высылки российских дипломатов 20 марта. На одном из слайдов, в частности, авторы рассказали о воздействии ядовитого вещества «Новичок» на организм человека.

Авторы документа также подчеркивают: применение «Новичка» является первым случаем использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны, передает «Коммерсант». При этом ответственность за происшествие в Солсбери априори возлагается на Россию. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — уточняется в документе.

Представители британских властей вспомнили все происшествия, ответственность за которые, по мнению Лондона, лежит на России: убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, DDoS-атаки на интернет Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию, оккупация Крыма, дестабилизация на Украине, сбитый на Донбассом малазийский «Боинг» МН-17, вмешательство в выборы в США и многое другое.

В заключительной части презентации сообщается о мерах противодействия российской стороны, которые Великобритания намерена предпринять: «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов», а также «другие меры по противодействию враждебному государству».

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В настоящий момент пострадавшие находятся в коме. Британские власти обвинили Москву в причастности к инциденту и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает обвинения и обещает ответить зеркально всем, кто также решится на безосновательное выдворение дипломатов без предоставления Лондоном доказательств «российского следа»