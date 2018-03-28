Челябинские металлурги приступили к монтажу уникальной аглофабрики

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) приступил к новому этапу масштабного строительства современной аглофабрики, аналогов которой нет в России. О ходе возведения промышленного комплекса рассказали в компании.
Как отметили на предприятии, на площадке для строительства агломашины и охладителя начался монтаж конструкций. На месте установили электрическую подстанцию, завезли 2,5 тысячи тонн контрактного оборудования китайской компании «Синостил». Всего партнеры из Поднебесной обязуются поставить «Магнитке» порядка 22 тысяч тонн оборудования. Стоимость закупаемого у китайской стороны оборудования — 6,7 миллиардов рублей. Всего в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы, ММК инвестирует 22 миллиарда рублей.
Аглофабрика № 5 будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Она обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. С ее пуском четвертая аглофабрика, морально и физически устаревшая, будет выведена из строя, пояснили в пресс-службе ММК.