Екатеринбурженка лишилась норковой шубы после того, как обратилась в ателье

14:53 28 марта 2018 4

Женщина не видела свою шубу с начала 2017 года Фото: Полина Куликова

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд после того, как лишилась норковой шубы, которую отдала на переделку в «Модный дом Elena Pemiral». Полина Куликова сдала шубу в ателье в сентябре 2016 года и лишилась ее навсегда.

«У меня была длинная в пол норковая шуба. Я хотела сделать ее поинтереснее и, увидев рекламу и хорошие отзывы о модном доме, обратилась туда. Директор Елена Безмельцева предложила украсить ее кружевом. А когда я пришла на примерку, оказалось, что они зачем-то укоротили шубу — отрезали ее выше колен. Шуба была широкой, поэтому они отрезали примерно три квадратных метра меха. Когда я попросила восстановить длину, Елена сказала, что ее работница украла мех, и она ее уволила. Предлагала пришить мех похожий, но другого цвета. Я отказалась», — рассказала «URA.RU» Полина Куликова.

Женщина говорит, что последний раз видела свою шубу в начале 2017 года. С тех пор в ателье заняли позицию отмалчиваться. По словам Куликовой, она пыталась мирно решить вопрос с владелицей модного дома, однако Елена Безмельцева отказалась ей вернуть даже то, что осталось от шубы. «Она сказала, что шубы в Екатеринбурге больше нет, она ее увезла в свой цех в другой город. Предложила взамен другую шубу, сшитую из разноцветных кусков обрезков меха. Я, конечно, отказалась», — добавила Полина Куликова.

В результате в суд был подан иск на 149296 рублей. «Сервис оставляет желать лучшего. Конечно, вина сотрудника, который испортил вещь. Но и вина салона, который должен отвечать за свою работу и не терять лицо в споре с клиентом. В результате они вынудили клиента обратиться в суд, на досудебное урегулирование не пошли. Мы имеем судебные издержки, потраченное время клиента — все это еще больше усугубляет конфликтную ситуацию. В салоне совершенно не дорожат своей репутацией, раз поступают таким образом», — объяснил «URA.RU» управляющий партнера адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

Редакция «URA.RU» связалась с директором ателье Еленой Безмельцевой, которая высказала свое мнение по поводу этого конфликта. Версия модельера оказалась прямо противоположной той, что рассказала ее клиентка. «Первый раз слышу, что у меня кто-то украл мех. Если бы такое действительно произошло, то я бы обратилась в правоохранительные органы. В сфере бытовых услуг так бывает, что клиенту сложно угодить, и после этого начинается недопонимание. Шуба Куликовой никуда не пропадала, она висит в сейфе, где поддерживается специальная температура для хранения меховых изделий. То, что мы делали, было согласовано с ней, так как предварительно рисовались эскизы. Я не скрываюсь и готова продолжить работать с заказчицей, чтобы она наконец получила свою вещь», — сказала «URA.RU» Елена Безмельцева.