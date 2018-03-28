Знаменитый политзаключенный попросил гражданство России

22:29 28 марта 2018 1

По мнению наблюдателей, российский паспорт станет первым шагом к его освобождению Фото: Александр Мамаев © URA.RU

68-летний Ильич Рамирес Санчес, известный как «Карлос Шакал», попросил предоставить ему российское гражданство. Просьбу он озвучил в письме к президенту РФ Владимиру Путину.

Санчес отбывает пожизненное заключение во французской центральной тюрьме Пуасси. По версии следствия, он стоял за несколькими терактами и захватами заложников по всему миру. Сам Санчес не признает ни одного обвинения в свой адрес. В разговоре с «Федеральным агентством новостей» публицист Игорь Молотов сообщил, что 16 марта проходил суд по апелляции. На процессе, по словам адвокатов, не было рассмотрено ни одного доказательства невиновности заключенного.

«Санчес в знак протеста против судебного произвола даже не появился в зале заседания. Вопреки всем нормам французского правосудия, решение вынесли без присутствия обвиняемого», — говорит Молотов. Публицист заявляет, что Ильич Рамирес Санчес сотрудничал с КГБ и, в итоге, был осужден по заказу США. «Поэтому Карлос и просит гражданство, которое станет для него первым шагом к освобождению», — пояснил собеседник агентства. Молотов сказал, что письмо Санчеса сейчас находится у него, но уже до конца текущей недели оно окажется на столе у президента.

Карлоса Шакала обвиняют в том, что в 1974 году он бросил гранату в одном из торговых центров Парижа. Тогда погибли два человека. В 1975 году он якобы руководил нападением на штаб-квартиру ОПЕК в Вене. Во время этого теракта 70 человек были взяты в заложники, среди которых — 11 министров нефтедобычи стран-членов ОПЕК. Погибли три человека. Также Шакала обвиняют в угоне самолета в 1976 году, при котором погиб брат премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху.