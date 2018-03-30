Россиянам пообещали снижение ипотечной ставки в 2018 году

07:02 30 марта 2018 0

Процентная ставка к концу 2018 года может достичь 7-8 процентов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» спрогнозировали, что в 2018 году в России продолжится тренд по снижению процентной ставке по ипотеке.

По мнению экспертов, это будет происходить не так быстро, как в 2017 году, но к декабрю у россиян может появиться возможность купить недвижимость под 7-8 процентов годовых. К слову, именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

При этом в марте 2018 года средняя ставка по ипотеке в ТОП-15 крупнейших российских банков составляет около 9,43 процента при покупке жилья на первичном рынке и 9,5 процента — на вторичном рынке, пишут «Известия».

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин выразил уверенность, что в этом году рынок вырастет еще, но темпы не будут высокими, так как набрана большая база ипотечных кредитов. «Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков», — подчеркнул он.