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30 марта 2018
29 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
10:32  30 марта 2018 0

Челябинец «заминировал» провайдера за отсутствие интернета

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Мужчина обиделся на отсутствие ИнтернетаФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Челябинска осужден за заведомо ложное сообщение о заложенной в офисном здании бомбе. По версии прокуратуры, причиной выходки была месть.

Как установил суд, обвиняемый в январе 2017 года в утреннее время со своего мобильного телефона позвонил в ООО «Интерсвязь», расположенную в бизнес-центре «Эталон», и сообщил менеджеру, что в помещении указанной организации находится бомба. В соответствии с инструкцией, здание было эвакуировано и проверено, взрывное устройство не нашли. Ранее данному гражданину компания «Интерсвязь» должна была проложить интернет-кабель, но ее сотрудники этого не сделали, сообщили в прокуратуре Курчатовского района Челябинска.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие юрлица вправе теперь потребовать с него компенсацию за понесенные в связи с эвакуацией материальные расходы.

Игорь Чукреев
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