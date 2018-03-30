Челябинец «заминировал» провайдера за отсутствие интернета

Житель Челябинска осужден за заведомо ложное сообщение о заложенной в офисном здании бомбе. По версии прокуратуры, причиной выходки была месть.
Как установил суд, обвиняемый в январе 2017 года в утреннее время со своего мобильного телефона позвонил в ООО «Интерсвязь», расположенную в бизнес-центре «Эталон», и сообщил менеджеру, что в помещении указанной организации находится бомба. В соответствии с инструкцией, здание было эвакуировано и проверено, взрывное устройство не нашли. Ранее данному гражданину компания «Интерсвязь» должна была проложить интернет-кабель, но ее сотрудники этого не сделали, сообщили в прокуратуре Курчатовского района Челябинска.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие юрлица вправе теперь потребовать с него компенсацию за понесенные в связи с эвакуацией материальные расходы.