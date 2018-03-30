Власти ХМАО ограничили партии в количестве кандидатов на выборах

Новые поправки в закон Югры, запрещающие партиям выдвигать в одномандатных (многомандатных) округах количество кандидатов, которое будет превышать число свободных мандатов, будут применяться во время выборов в сельских местностях региона осенью 2018 года. Именно на этих территориях имели место факты, когда партии превышали установленный лимит кандидатов. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщил «URA.RU» председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.
По данным собеседника агентства, в сельских поселениях еще сохранились многомандатные округа. Там кандидатов в депутаты партии выдвигают списками. «На уровне региона такие факты уже не встречаются, выборы организуются профессионально. А вот на сельских территориях бывает, когда партия заявляет, например, на 10 мандатов 11 человек. Теперь, если такое будет происходить, список с превышением слетает», — объясняет Корнеев.
Выборы состоятся 9 сентября. На них определятся главы и участники местных советов поселений муниципальных районов, а также поселков — спутников крупных городов, Лянтора и Излучинска. Соответствующие поправки в окружной закон были закреплены думой ХМАО накануне.