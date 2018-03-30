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30 марта 2018
20:01  30 марта 2018 0

Лечившийся в Таиланде от алкоголизма певец Евгений Осин госпитализирован. ВИДЕО

Певец снова приходит в себя после запояФОТО: Евгений Осин, Instagram

Некогда популярный певец Евгений Осин после курса реабилитации в Таиланде снова ушел в запой. Музыкант с сильнейшим алкогольным отравлением попал в больницу.

Исполнитель хита 90-х «Плачет девочка в автомате» сам пришел в московскую больницу 30 марта днем. Врачи ГКБ № 67 диагностировали у Осина серьезное отравление после употребления спиртного. На видео, снятом «Пятым каналом» в больнице, певца сложно узнать, он медленно двигается, и, судя по всему, тяжело соображает. Находясь в столовой, он несколько раз спрашивает повара, из чего приготовлены блюда, а женщина снова и снова отвечает одно и то же. На вопрос журналиста, как себя чувствует певец, Осин говорит: «Нормально».

Летом 2017 года за лечение музыканта бралась телеведущая Дана Борисова. Вместе они проходили курс реабилитации в Таиланде. Вернувшись в столицу, певец заявил, что будет вести правильный образ жизни, но завязать со спиртным так и не смог. Как ранее писало «URA.RU», месяц назад Осин заточил себя в собственной квартире и потерял ключи от дверей. Певец со сломанными ребрами не мог выбраться из дома.

Наталья Михалева
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