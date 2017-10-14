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14 октября 2017
13 октября 2017
08:06  14 октября 2017 0

«Конченый человек с разрушенной психикой». Осин обозвал Борисову, с которой вместе лечился от алкоголизма. ВИДЕО

Клинику для алкоголиков в Таиланде певец назвал резервациейФото: Instagram/Дана Борисова

Звезда 1990-х, певец Евгений Осин остался крайне недоволен персоналом клиники для наркозависимых и алкоголиков в Таиланде, где он проходил курс лечения. Он заявил, что его «сослали в резервацию», где «содержат людей под надзором» вместо того, чтобы лечить. Досталось и тем, кто поспособствовал отправке Осина в клинику, и тем, кто находился вместе с ним на лечении, сообщает «Экспресс-газета».

В частности, под удар критики со стороны певца попали телеведущие Дана Борисова и Андрей Малахов. Осин обозвал Борисову «конченным человеком» с разрушенной психикой и заявил, что вряд ли она сможет «вернуться к нормальной жизни». По поводу Малахова певец высказался в том духе, что телеведущий косвенно виновен в его унижениях, так как отправил Осина в Таиланд, где «людей унижают всяческим образом».

Несмотря на то что Осин заявляет, что сейчас чувствует себя отлично, многие сомневаются в его адекватности. В частности, друзья певца отмечают, что он, едва вернувшись на родину, тут же отправился в магазин за спиртным.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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