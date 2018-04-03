Заместитель Зюганова прокомментировал раскол среди коммунистов Югры

В ЦК КПРФ не видят причин для переноса конференции и перевыборов первого секретаря окружного отделения партии в ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель председателя центрального комитета Юрий Афонин.
Как оказалось, руководству КПРФ прекрасно известно о ситуации в ХМАО, но никаких шагов центральный комитет предпринимать не собирается. «В этом году региональные конференции будут проходить с июня по декабрь. Прямых претензий к местным лидерам в ХМАО у нас нет, конференция будет проведена в обычном формате, будем общаться и работать. К тому же результаты на выборах президента в ХМАО были очень даже положительные», — отметил Юрий Афонин.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре несколько первичных отделений КПРФ требуют отставки первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. Соответствующие решения были приняты на муниципальных конференциях в Нижневартовском и Березовском районах. Новых лидеров окружкома предлагается избрать из-за массовых нарушений устава партии руководством окружкома, а также провала в организации последних выборных кампаний. Нынешний кризис является сильнейшим за все время существования окружкома в ХМАО. Сам первый секретарь КПРФ Югры Алексей Савинцев комментировать эту ситуацию отказался.