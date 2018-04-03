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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:59  03 апреля 2018 1

В Свердловской области раскрыта схема сбора дани за право размещать рекламу. Чиновника поймали при получении денег

Предварительное слушание по делу о взятке в отношении директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина в Кировском районном суде. Екатеринбург, разунин игорь
Игорь Разунин отказался признать свою винуФото: Евгений Кузнецов © URA.RU
новость из сюжета:
Дело главы МУГИСО
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В Кировском суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по делу 34-летнего начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Зачитано обвинительное заключение, согласно которому Разунин получил взятку в почти миллион рублей.

Первый эпизод, который вменяют Разунину, произошел в начале 2016 года и не был доведен до конца по независящим от чиновника обстоятельствам. По данным следствия, Разунин потребовал, чтобы директор компании «Строймонтажсервис» Кабиров заплатил ему 190 тысяч — по 10 тысяч за каждый демонтированный рекламный щит. В тот момент Разунин работал в Фонде имущества МУГИСО, но 28 марта был уволен, и вымогательство сорвалось. Со следующего дня Разунин был назначен начальником департамента рекламы. «На новом месте Разунин начал выяснять, у кого имеются незаконно установленные рекламные щиты, и требовать с них деньги», — заявила государственный обвинитель Мария Щибрик.

Следствие считает, что Разунин через посредника предложил владельцам рекламных конструкций Ишмуратову и Хаялееву платить ему по шесть тысяч рублей в месяц за каждый их незаконный щит. За это он обещал не включать эти щиты в список под снос. Рекламщики согласились, и с августа 2016 года им ежемесячно сообщались банковские реквизиты разных людей для перечисления денег. В общей сложности с августа по декабрь они перечислили 812 тысяч рублей за свои рекламные щиты, которые стояли на улицах Екатеринбурга нелегально.

Параллельно, считает следствие, Разунин через посредника предложил предпринимателю Васильеву платить по четыре тысячи в месяц за каждый свой щит. После того, как посредник принес и передал Разунину 160 тысяч рублей от Васильева, сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали чиновника.

В суде Разунин отверг обвинение. Он требует изучить его компьютер. Якобы там находится файл, который все объяснит. Уголовное дело, насчитывающее 60 томов и 40 свидетелей, затянется на долгие месяцы.

Александр Лукманов
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