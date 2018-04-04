Челябинское правительство взялось за муниципалитет, где мэр воюет с депутатами

20:49 04 апреля 2018 0

Виталий Шиков предлагает депутатам и мэру примириться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском городе-курорте Чебаркуле, где мэр Сергей Ковригин вступил в жесткий конфликт с депутатским корпусом, предложили ввести парламентский час, по аналогии с традиционным мероприятием в Госдуме РФ. С такой инициативой выступил во время визита в муниципалитет руководитель управления внутренней политики Челябинской области Виталий Шиков.

Чиновник приезжал в Чебаркуль на депутатскую сессию вместе с кураторами территории от Заксобрания области Александром Журавлевым и от УВП Михаилом Грязевым. Местные парламентарии на прошлом заседании поставили главе «неуд» по итогам работы за прошлый год и отказались согласовывать назначения двух вице-мэров — Юрия Заневского (по городскому хозяйству) и Светлану Барышникову (по имуществу и земле). Если через год градоначальник получит такую же оценку, он автоматически будет отправлен в отставку. А Заневский и Барышникова пока остались работать на тех же должностях с приставкой «врио».

«Перед депутатской сессией мы подвели итоги прошедших выборов, когда командная работа помогла достойно подготовиться и провести их. Это пример того, как нужно двигаться дальше. Откровенно поговорили с главой и депутатами. Услышали взаимные претензии сторон. Мы предложили прекратить дрязги и переформатировать работу — еженедельно выделить в графике главы время на так называемый „парламентский час“, где каждый депутат смог бы обсудить с главой текущие вопросы», — рассказал «URA.RU» Виталий Шиков.

По словам областного чиновника, неудовлетворительная оценка работы главы — это внутреннее дело муниципалитета. Однако мэрия, возможно, будет оспаривать ее. «Фактически глава не предоставил отчет. Ему заочно поставили „неуд“. Думаю, с натяжкой можно назвать это решение легитимным. Вероятно, здесь нужна правовая оценка. Но администрация сама должна определиться, нужна ли такая оценка и в какую структуру обращаться за ней», — добавил Виталий Шиков.

Одним из лидеров депутатской группы, голосовавшей за «неуд» мэру, называют Александра Кузнецова. По его словам, конфликт между главой и депутатами «давно зрел». «Диалога с главой два с половиной года не было и нет. Глава депутатов не слышит. Он работает, вероятно, не для народа, а для узкой группы чиновников. Сейчас на ЖКХ привели Заневского, у которого нет ни профильного образования, ни опыта работы. Это третий зам за два года в такой должности, сколько можно экспериментировать. Тут ничего личного у депутатов нет. Претензии только к неудовлетворительной работе главы», — объяснил депутат. Мэр Чебаркуля Сергей Ковригин не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Скандалы сотрясают Чебаркуль с момента назначения Сергея Ковригина мэром в 2015 году. За это время он поневоле лишился трех замов. Вице-мэра по городскому хозяйству Виктора Малеванного уволили через суд по требованию прокуратуры из-за неверно заполненных деклараций о доходах. Его предшественника Олега Соловьева признали виновным в получении взяток. Виталий Суворов был уволен из-за подозрений в конфликте интересов. До этого под суд за взятки пошли бывший начальник управления собственности мэрии Радик Сабиров, экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий, бывший директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин.

Депутаты уже высказывали недоумение по поводу кадровой политики. Особенно насчет последнего шага мэра — назначения и. о. вице-мэра Юрия Заневского, работавшего до этого замглавы Агаповского района. Кто-то из парламентариев полагает, что нового чиновника готовят в кресло мэра после Ковригина, его лоббируют члены магнитогорской команды, которая находится у власти в Челябинской области. Сергей Ковригин якобы это понимает, и сдача власти является одним из условий его увольнения без претензий силовиков.