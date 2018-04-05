Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин намерен основательно подготовиться к сентябрьским выборам, а потому сделал себе на 50-летие подходящий подарок. Новые часы на его руке марки Garmin Descent Mk1 — предмет зависти обитателей мэрии, обсуждаемый, несмотря на то, что чиновник уже вторую неделю в отпуске.
Модель стоимостью 999 долларов (чуть больше 57 тысяч рублей) представляет собой мини-компьютер, функций в котором больше, чем в отдельных смартфонах. Циферблат выполнен из серого металла, защищен сапфировым стеклом и закреплен в черном силиконовым браслете. В часах есть техосевой компас, гироскоп и барометрический высотомер, GPS/ГЛОНАСС, пульсометр. Все это вполне пригодится для глубокого погружения в выборный процесс, который подчас предполагает серьезные нагрузки.
Раньше чиновник иногда хвастался новыми моделями своих часов на странице в Facebook, но эта модель там пока не появилась. В коллекции Сергея Тушина сегодня есть как отечественная марка «Ракета» (модель «Моряк» за 21700 рублей), так и иностранные Suunto (модель Elementum Ventus N, которая уже не выпускается), кроме того, известно о его любви к премиальной марке Omega.