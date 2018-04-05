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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:18  05 апреля 2018 0

Сергей Тушин начал готовиться к выборам и заставил коллег завидовать. ФОТО

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, тушин сергей
Часы Тушина — предмет зависти коллегФото: Анна Майорова © URA.RU

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин намерен основательно подготовиться к сентябрьским выборам, а потому сделал себе на 50-летие подходящий подарок. Новые часы на его руке марки Garmin Descent Mk1 — предмет зависти обитателей мэрии, обсуждаемый, несмотря на то, что чиновник уже вторую неделю в отпуске.

Фото: garmin.com

Модель стоимостью 999 долларов (чуть больше 57 тысяч рублей) представляет собой мини-компьютер, функций в котором больше, чем в отдельных смартфонах. Циферблат выполнен из серого металла, защищен сапфировым стеклом и закреплен в черном силиконовым браслете. В часах есть техосевой компас, гироскоп и барометрический высотомер, GPS/ГЛОНАСС, пульсометр. Все это вполне пригодится для глубокого погружения в выборный процесс, который подчас предполагает серьезные нагрузки.

Раньше чиновник иногда хвастался новыми моделями своих часов на странице в Facebook, но эта модель там пока не появилась. В коллекции Сергея Тушина сегодня есть как отечественная марка «Ракета» (модель «Моряк» за 21700 рублей), так и иностранные Suunto (модель Elementum Ventus N, которая уже не выпускается), кроме того, известно о его любви к премиальной марке Omega.

Антон Ольшанников
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