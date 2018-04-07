Вирус с американским флагом вырубил Twitter и сайты российских СМИ

04:29 07 апреля 2018 0

Компания Cisco попыталась оперативно устранить проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу несколько десятков провайдеров в разных странах подверглись хакерской атаке. Киберпреступникам удалось временно обрушить Twitter, а также сайты российских СМИ — «Комсомольской правды» и «Фонтанки».

Известно, что кибератака произошла из-за уязвимости в оборудовании компании Cisco — одного из крупнейших телеком-операторов в мире. В данный момент Cisco устранил проблему, выпустив обновление, однако не все пользователи сумели его оперативно установить. В общей сложности под угрозой оказались 8,5 тысяч устройств по всему миру.

По данным «Росбалт», вредоносный бот сканирует адреса провайдеров и устройств. Если он обнаруживает уязвимость, то стирает конфигурацию, оставляя «послание» в виде американского флага. В России на подобные сбои уже пожаловались провайдеры в Подмосковье и Псковской области.