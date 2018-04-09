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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:12  09 апреля 2018 0

Больной раком Караченцов пожаловался на жизнь в Израиле

Актеру предстоит еще 30 процедур облученияФото: Инстаграм starhit.ru

Отечественный актер Николай Караченцов продолжает борьбу с раком легких в израильской клинике. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о прогрессе лечения и о жизни в Тель-Авиве.

В ближайшие месяцы артисту предстоит пройти курс радиотерапии — это около 30 процедур облучения по 10-15 минут каждая, передает портал «Дни.ру». «В Москве мы сделали шесть химий, благодаря которым опухоль уменьшилась в три раза — с десяти до трех сантиметров. Но полностью она не ушла, ведь у Коли слабые легкие», — пояснила Поргина.

Супруги сняли квартиру в центре города на первом этаже, рядом с апартаментами есть небольшой цветущий палисадник. При этом актер нашел повод пожаловаться на жизнь в Израиле, которая «проходит в белых коридорах». «Так что скоро приступим еще и к культурной программе. В планах — выставки, театры, а также поездки в Иерусалим и Вифлеем».

Напомним, Николай Караченцов с октября 2017 года борется с онкологией. Узнав о диагнозе, Людмила Поргина сказала, что сдаваться не собирается.

Павел Маркуш
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