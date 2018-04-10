В школе №155 в Тракторозаводском районе Челябинска прямо во время урока взорвался телефон одного из учеников. Никто из школьников не пострадал, сообщил автор поста в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» и приложил несколько фотографий.
Подписчик паблика поделился, что в гаджете взорвался аккумулятор, после чего телефон загорелся, пламя быстро перескочило на обшивку стула. Школьники выскочили из класса, а учитель принялся тушить возгорание. «Учеников не было в классе уже через 10 секунд! В классе стояли 2 камеры, так что, я думаю, они должны были зафиксировать это. Кстати, пожарные сигнализации никак не сработали!» — отметил автор сообщения.
В комментариях к посту пользователи удивились инциденту. «Блин, паранойя теперь, хрен я дам телефону нагревается теперь… Китай. Зато дешево… Лишь бы контрольную сорвать… Телефон на стуле лежал, что ли? Так он должен был кому-то ляжку поджарить!» — написали подписчики.
Как ранее писало argumenti.ru, житель Подмосковья едва не сгорел в своей квартире из-за взорвавшегося телефона известной южнокорейской марки. Мужчина получил ожоги лица, головы, рук, шеи и повредил дыхательные пути, а также лишился трехэтажного особняка.