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Главные новости Челябинской области
14:23  10 апреля 2018 1

В челябинской школе во время урока взорвался телефон. ФОТО

Смартфон вспыхнул, но учитель быстро сбил пламяФото: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

В школе №155 в Тракторозаводском районе Челябинска прямо во время урока взорвался телефон одного из учеников. Никто из школьников не пострадал, сообщил автор поста в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» и приложил несколько фотографий.

Подписчик паблика поделился, что в гаджете взорвался аккумулятор, после чего телефон загорелся, пламя быстро перескочило на обшивку стула. Школьники выскочили из класса, а учитель принялся тушить возгорание. «Учеников не было в классе уже через 10 секунд! В классе стояли 2 камеры, так что, я думаю, они должны были зафиксировать это. Кстати, пожарные сигнализации никак не сработали!» — отметил автор сообщения.

В комментариях к посту пользователи удивились инциденту. «Блин, паранойя теперь, хрен я дам телефону нагревается теперь… Китай. Зато дешево… Лишь бы контрольную сорвать… Телефон на стуле лежал, что ли? Так он должен был кому-то ляжку поджарить!» — написали подписчики.

Обшивка стула занялась моментально
Фото: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»
Возгорание залили водой
Фото: группа «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

Как ранее писало argumenti.ru, житель Подмосковья едва не сгорел в своей квартире из-за взорвавшегося телефона известной южнокорейской марки. Мужчина получил ожоги лица, головы, рук, шеи и повредил дыхательные пути, а также лишился трехэтажного особняка.

Ксения Томашова
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