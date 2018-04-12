Панова будет писать свердловскому губернатору речи для встреч с Владимиром Путиным

В администрации губернатора Свердловской области меняется один из ключевых идеологов. Пост директора экспертного департамента покидает один из наиболее опытных сотрудников резиденции, Константин Устиловский.
Как сообщил «URA.RU» источник в резиденции главы региона, формальным поводом для отказа в продлении с ним контракта стало достижение Устиловским пенсионного возраста. Однако есть и другая версия. Константин Устиловский считается чиновником, близким к одному из наиболее влиятельных советников губернатора, Анатолию Гайде. Его уход может свидетельствовать об ослаблении аппаратных позиций Гайды.
Устиловский продолжит работу в должности заместителя руководителя администрации губернатора, на которую был назначен в 2013 году. Временно исполняющим обязанности главы департамента назначен начальник управления системного мониторинга и анализа общественных процессов Виктория Панова.
Представитель областной власти уверен, что назначение Пановой является временным шагом. В ближайшее время различные группы политического влияния будут предлагать своих кандидатов на освободившийся пост. В частности, в борьбу включится заместитель главы региона Азат Салихов, считающийся одним из наиболее близких к губернатору Евгению Куйвашеву чиновников.
Есть большая вероятность того, что попытается пролоббировать своего человека на вакантную должность первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, заинтересованный в расширении своего влияния на принимаемые областной властью решения.
Победитель аппаратной борьбы получит значимый ресурс. Экспертный департамент готовит аналитические материалы для заседаний правительства области и совещаний с участием Евгения Куйвашева. Его сотрудники также готовят тезисы для выступлений губернатора на мероприятиях общероссийского и международного масштаба. В частности, губернатор пользуется такими тезисами на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Получить комментарии Константина Устиловского и официальных представителей администрации губернатора не удалось.