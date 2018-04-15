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15 апреля 2018
14 апреля 2018
10:10  15 апреля 2018 0

Фанаты «Спартака» провалились под лед во время файер-шоу в поддержку команды в Екатеринбурге. «Премию Дарвина в студию!» ВИДЕО

В акции приняли участие около 200 болельщиковФото: «ВКонтакте»

В Сети обсуждают акцию болельщиков «Спартака» в поддержку любимой команды, которую они устроили на городском пруду Екатеринбурга. Файер-шоу едва не окончилось трагически: несколько фанатов провалились под лед.

Интернет-пользователи оценили красоту огненного шоу, но в большинстве своем нелестно высказались об умственных способностях тех, кто его устроил. «Все, что вам нужно знать о футбольных фанатах…», «На Чудском озере в апреле так же было», «Премию Дарвина в студию!», «Нашествие идиотов…», «Умны, ничего не скажешь», — комментируют произошедшее подписчики группы «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Прибывшие в Екатеринбург фанаты «Спартака» зажгли файеры на городском пруду в ночь на 15 апреля. Один из болельщиков решил проверить прочность льда, но провалился в воду. Три человека поспешили ему на помощь, но тоже оказались в воде. Все закончилось благополучно.

По информации портала sport24.ru, в акции приняли участие около 200 болельщиков «Спартака». Как ранее сообщало «URA.RU», матч между «Спартаком» и «Уралом» начнется 15 апреля в 16.00 на «Екатеринбург Арене». В связи с этим с 12.00 до 19.00 на прилегающих к Центральному стадиону улицах будет ограничено движение транспорта.

Наталья Володина
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