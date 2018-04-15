22:15 15 апреля 2018 4

Временные трибуны были заполнены практически полностью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сегодня, 15 апреля, прошли главные испытания стадиона «Екатеринбург Арены» перед чемпионатом мира по футболу-2018 — матч «Урал»-«Спартак». После тестового матча, который состоялся 1 апреля, к стадиону было много замечаний. Спустя две недели, к официальному открытию стадиона, большинство недостатков устранили: стало значительно чище, в туалетах появились урны, возле точек питания установили столики, правда, их все равно не хватало всем желающим, поэтому болельщики снова перекусывали на лестнице. Однако до сих пор в некоторых местах по периметру стадиона есть завалы строительного мусора. С перебоями работал Wi-Fi, не выдерживая нагрузки.

В этот раз практически полностью были заполнены временные трибуны. В частности, одна из них была отдана фанатам «Спартака» и некоторые остались недовольны: трибуна сильно продувается, а из-за того, что она вынесена за стены стадиона, создается впечатление, что «приходится подглядывать за футболом». При этом болельщики отмечают, что обзор там неплохой, но он явно не соответствует стадиону уровня чемпионата мира.

«Новый стадион отличный, очень современный. Мы быстро зашли и вышли, на многих стадионах этот процесс занимает 30-40 минут. Единственный недостаток, но значительный — выносные трибуны. Это уродство, которое недопустимо для города, считающего себя футбольным. Непонятно, как это согласовали, как допустили до чемпионата мира. Мы были на Кубке Конфедерации в Казани, там настолько крутая арена при той же вместительности, что можно с любой точки прекрасно видеть поле. А здесь — какие-то непонятные конструкции, трибуна не на стадионе, а на улице. Нет слов просто», — поделился впечатлениями фанат «Спартака» и журналист «URA.RU» из Челябинска Сергей Леонов.

Как и после первого тестового матча, в этот раз похвалы были удостоены отзывчивые волонтеры. Они помогали ориентироваться на стадионе, направляли потоки людей после матча. А сотрудники правоохранительных органов доброжелательностью не отличались. Впрочем, как отметили заядлые фанаты, так происходит на всех российских стадионах.

Церемония официального открытия «Екатеринбург Арены» была динамичной, но дежурной: гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский вручил символический ключ от стадиона президенту «Урала» Григорию Иванову, а губернатор Евгений Куйвашев сделал символический удар по мячу, отдав пас послу мундиаля, олимпийской чемпионке Ирине Зильбер. Зато «Урал» показал результативную игру, одержав блестящую победу над столичным «Спартаком» со счетом 2:1.

Следующий и последний тестовый матч перед чемпионатом мира по футболу пройдет в Екатеринбурге 6 мая. «Урал» будет принимать пермский «Амкар». Остается надеяться, что к этому времени территория возле стадиона будет вычищена, внутри арены наведут порядок, и болельщики смогут увидеть «Екатеринбург-Арену» такой, какой она будет принимать гостей мундиаля.

Торжественное открытие матча предваряло яркое выступление красивых девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Екатеринбург Арена» открылась после реконструкции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Болельщицы ФК «Урал» — самые красивые! Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сосредоточенность перед боем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соперник тренируется перед битвой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU