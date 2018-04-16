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Главные новости Челябинской области
13:05  16 апреля 2018 0

На «Почте России» у челябинки украли пенсию, пока ПФР думал, куда доставить деньги

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги, финансы, наличные
Виновные могут получить реальный срокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионерка из Челябинска в течение двух месяцев не получала пенсию. За это время накопилось чуть больше 38 тысяч рублей, которые были украдены, пока в Пенсионном фонде меняли способ доставки ей пенсии.

Надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку по обращению местной жительницы о невыплате в течение двух месяцев страховой пенсии по старости. Переезжая в другой город, женщина попросила изменить способ доставки пенсии. Однако сотрудники Пенсионного фонда затянули переоформление на два месяца вместо положенных трех дней. За это время пенсия женщины за ноябрь—декабрь 2017 года в размере свыше 38 тысяч рублей была похищена.

По результатам прокурорской проверки нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба УФПС по Челябинской области. Материалы направлены в отдел полиции «Ленинский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье УК «Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину».

Павел Маркуш
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