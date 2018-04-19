Депутат попросил Чайку посадить южноуральского мэра на семь лет

09:58 19 апреля 2018 0

Генпрокурора Юрия Чайку просят оценить действия властей Чебаркуля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат горсобрания Чебаркуля Александр Кузнецов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой уволить двух вице-мэров и оценить действия главы на наличие признаков преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» заявитель, поводом послужило незаконное, по его мнению, назначение двух заместителей.

Александр Кузнецов уже писал жалобу в городскую прокуратуру и получил отказ. «Так как вмешательство прокурора по принятию мер, направленных на устранение нарушений требований трудового законодательства, связанных с назначением исполняющими обязанности заместителей главы Чебаркуля, могут повлечь негативные последствия в виде разрушения существующих правоотношений, то достаточных оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — говорится в письме за подписью зампрокурора города Валентины Шалькевич.

Депутат в свою очередь привел пример 2014 года, когда как раз городская прокуратура через суд добилась увольнения вице-мэра Алексея Сафонова. «С 2014 года нормы права, которые были применены судом при рассмотрении иска прокурора, изменений не претерпели, не претерпели также и фактические обстоятельства при которых был нарушен закон, изменились лишь персоналии исполняющих обязанности — с Сафонова А.П. на Заневского Ю.С. и Барышникову С. Н.», — говорится в заявлении на имя Юрия Чайки.

Мэр Сергей Ковригин в конце прошлого года назначил врио своих заместителей Юрия Заневского и Светлану Барышникову. Депутаты, от которых требуется согласование для избавления от приставки «врио», выступили резко против. По их словам, бывший замглавы Агаповского района Юрий Заневский не имеет опыта работы в коммунальной сфере. Кроме того, его якобы лоббируют члены магнитогорской команды, которая находится у власти в Челябинской области. Заневского называют наиболее вероятным преемником Сергея Ковригина. Как считают депутаты, глава это понимает, и сдача власти является одним из условий его увольнения без претензий силовиков. Ранее мэр уже получил «неуд» по итогам работы за прошлый год. Получить комментарий Сергея Ковригина не удалось, он не ответил на телефонный звонок.