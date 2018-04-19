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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:54  19 апреля 2018 0

Прокуратура отберет мандаты еще у четырех свердловских депутатов

Заседание екатеринбургской городской думы и информационный час с Павлом Крашенинниковым, смирнов владимир
Ранее свердловская прокуратура лишила мандата Владимира СмирноваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре депутата дум свердловских муниципалитетов нарушили закон о противодействии коррупции, не сдав до 1 апреля декларации об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщили «URA.RU» участники проходящего 19 апреля заседания правительства области, в их числе два депутата качканарской гордумы, а также по одному представителю Ивделя и Галкинского сельского поселения. Их фамилии пока официально не называются.

По данным источников «URA.RU», в числе не сдавших декларацию лидер качканарского местного отделения «Справедливой России», депутат местной думы Олег Кирдяшкин. «Неисполнение данной обязанности является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Принять такое решение может представительный орган, в состав которого избран депутат. Мы уже сталкивались с ситуацией, когда депутаты не представляли декларации или указывали неполные сведения в них. По таким депутатам прокуратура области выносит представления о досрочном прекращении их полномочий, действует последовательно и напористо», — пояснили в администрации главы области.

Своевременно сдали декларации главы 94 муниципальных образований, руководители 5 администраций муниципалитетов и 147 депутатов местных дум. Ранее прокуратура добилась принятия судебного решения о досрочном прекращении полномочий депутата Екатеринбургской гордумы Владимира Смирнова. Представление о лишении мандата депутата Заксобрания Армена Карапетяна было отклонено свердловскими парламентариями.

Константин Джултаев
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