Югорский вице-мэр лоббирует отставку главы гордумы из-за семейного конфликта

13:30 19 апреля 2018 0

Председатель городской думы Урая Галина Александрова (в центре) оставила жену вице-мэра без премии ФОТО: dumahmao.ru

Вице-мэр Урая Виктор Гамузов пытается пролоббировать отставку председателя городской думы Галины Александровой из-за личного конфликта супруги Гамузова со спикером. Об этом 19 апреля «URA.RU» сообщил источник среди депутатов Урая.

По словам собеседника, супруга вице-мэра Ольга Гамузова работает в подчинении у спикера гордумы Александровой. «Александрова неоднократно делала замечания по рабочим вопросам своей подчиненной, а в результате решила ее премии. После этого личный конфликт перерос в конфликт административного уровня. Сейчас администрация уговаривает лояльных депутатов поднять вопрос об отставке Александровой», — комментирует инсайдер.

Как сообщил «URA.RU» глава Урая Анатолий Иванов, супруга Гамузова действительно работает в подчинении у Александровой, но о каких-либо конфликтах между чиновниками так же, как и о конфликтах между структурами власти, ему не известно. Получить комментарий самой Галины Александровой на момент публикации материала не удалось. Председатель урайской думы не ответил на звонки агентства. Получить комментарий Виктора Гамузова также не удалось, телефон чиновника недоступен для звонков журналистов.