16:42 19 апреля 2018 0

Евгений Ройзман попросит екатеринбуржцев проголосовать за сохранение своего поста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

24 апреля Екатеринбургская городская дума примет решение о назначении публичных слушаний проекта поправок к Уставу города, предусматривающих отмену всенародных выборов мэра.

Как сообщил «URA.RU» муниципальный парламентарий, они состоятся 11 мая. Место для проведения общественного обсуждения пока окончательно не определено. «Понятно, что желающих принять участие в слушаниях будет очень много. Поэтому, ведется поиск подходящего большого зала. Как предварительный вариант рассматривается киноконцертный театр „Космос“», — пояснил екатеринбургский парламентарий.

Утверждение ККТ «Космос» в качестве здания для слушаний было бы весьма символичным. В 2011 году в них проходили слушания с участием нескольких тысяч горожан, на которых было принято решение о сохранении прямых выборов главы города.

Как ранее сообщало «URA.RU», закон об отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга был принят 3 апреля Законодательным собранием Свердловской области. Согласно документу, новый глава будет избран по так называемой советской» схеме — на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов.