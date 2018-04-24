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24 апреля 2018
23 апреля 2018
13:08  24 апреля 2018 2

На Урале владелец угнанной машины нашел ее по объявлению в Интернете

Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, бмв, полиция
Полицейские не нашли машину у продавцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбуржец Игорь Яцко лишился своей машины Toyota Corolla, но спустя некоторое время нашел ее в Интернете. Автомобиль продавался по объявлению. Новым покупателем оказался бывший полицейский. Однако вернуть машину не удалось. Теперь мужчина должен банку еще более 300 тысяч рублей (автомобиль он купил в кредит), однако ездить ему уже не на чем.

Автомобиль угнали от дома Игоря в микрорайоне Компрессорный. Спустя некоторое время знакомые сообщили ему о том, что похожую машину продает перекупщик. К объявлению, размещенному на одном из сайтов, были прикреплены фотографии, на которых Игорь по характерным признакам узнал свой автомобиль. В полиции, куда он обратился, Игорю посоветовали встретиться с продавцом и окончательно убедиться, что это именно его машина. Однако перекупщик в последний момент перестал выходить на связь. Игорь, зная новый вин-код автомобиля (продавец сбрасывал ему фотографии новых документов), отслеживал на сайте каждый день, не встанет ли его машина на учет. Это случилось 28 марта.

«Я сообщил в полицию, что авто уже продали. Они пробили, на кого он зарегистрирован, и поехали к покупателю — это оказался бывший полицейский Марсель Ситдиков. По пути полицейские зачем-то позвонили ему и сообщили, что авто предположительно в угоне и необходимо его осмотреть. На что Ситдиков ответил, что вернул машину час назад тому, у кого купил. Попросили у него телефон, чтобы посмотреть, кому он звонил. Ситдиков сказал, что отдал авто вместе с телефоном, якобы это было их условие, — рассказал „URA.RU“ Игорь Яцко. — Я просто в отчаянии, авто продается прямо у меня под носом, а полиция ничего не может сделать…»

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что розыск машины ведется. Но обнаружить ее не удалось. «Возбуждено уголовное дело по статье „кража“. Все необходимые меры приняты, в том числе проверена информация, предоставленная владельцем. Но машину изъять не удалось, так как ее нет в наличии», — объяснил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Владелец опознал свою машину по фотографии в объявлении
Фото: Игорь Яцко
Фото: Игорь Яцко

Александр Лукманов
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