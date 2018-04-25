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25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
15:53  25 апреля 2018 2

Полицейский избил ногами челябинца, который пришел к нему с жалобой

Коркино. Роза. Челябинск., дежурная часть, коркино
Пьяный челябинец пришел в дежурную часть и пожаловался, что его не пускают в ночной клубФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудника дежурной части в Челябинске ждет суд за избиение горожанина, который пришел в отделение полиции с жалобой. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

По версии следствия, 22 декабря 2017 года в отдел полиции «Центральный» пришел нетрезвый челябинец — он начал жаловаться, что его не пропускают в ночной клуб. Полицейского Михаила Шаврыгина это вывело из себя, и он повалил мужчину на пол и ударил его ногой, сообщили в СУ СК России по Челябинской области. Потерпевший при этом смог зафиксировать момент ударов на камеру своего мобильного телефона.

Против полицейского было возбуждено дело за превышение должностных полномочий с применением насилия. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД „Центральный“ об устранении причин, способствовавших совершению преступления», — отметили в региональном управлении СК РФ.

В ГУ МВД по городу Челябинску «URA.RU» рассказали, что на время следствия полицейский был отстранен от служебных обязанностей. Если суд признает его виновным, он будет уволен по отрицательным мотивам, наказание также понесет его непосредственное начальство.

Дарья Корчак
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