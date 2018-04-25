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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:49  25 апреля 2018 0

Уралочку, осужденную за покупку земли и разлученную с младенцем, могут отпустить на свободу

Уже завтра Ирина может оказаться домаФото: из семейного архива Сохаревых

Свердловчанку Ирину Сохареву, приговоренную к трем годам тюрьмы за покупку земли и разлученную с детьми (одному из них — 7 месяцев), могут отпустить на свободу. Завтра, 26 апреля, в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на ее приговор. Об этом «URA.RU» сообщил муж Ирины Дмитрий.

Надежда на то, что Ирина может выйти на волю, появилась благодаря общественному резонансу, который вызвала эта вопиющая история. По данным агентства, с представлением об изменении характера наказания в суд вышла сама прокуратура, а именно Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Получить официальный комментарий данного ведомства по этому поводу к моменту публикации не удалось.

Если решение отпустить Ирину на свободу будет принято судом, ее должны будут освободить в тот же день. В настоящий момент женщина находится в СИЗО №5 (следственном изоляторе для женщин) в Екатеринбурге.

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«URA.RU» подробно рассказывало историю Ирины Сохаревой: в 2008—2009 годах она взяла в аренду три участка под ИЖС. Для выкупа их по льготной стоимости необходимо было, чтобы на участке было строение или «объект незавершенного строительства». По рассказам Ирины, на всех трех участках были смонтированы фундаменты, затем на одном из участков семья построила дом, на двух других фундаменты были демонтированы и проданы.

Спустя 9 лет, в 2017-м, по рапорту сотрудника ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» — Ирину обвинили в том, что она оформила фиктивные кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства: по версии следствия, никаких фундаментов на участках не было и женщина не имела права на их льготную приватизацию. Суд признал Сохареву виновной, разлучил с новорожденным ребенком (не применив почему-то норму об отсрочке наказания для мам с малолетними детьми). На днях Сохаревой стало плохо в СИЗО из-за того, что она резко перестала кормить грудью.

Андрей Гусельников
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