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Главные новости Челябинской области
14:09  27 апреля 2018 0

За рубежом задержали бывшего челябинского следователя, объявленного в международный розыск

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, задержание, наручники, допрос
Батищева задержали за пределами территории РФФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший следователь СКР из Челябинска Алексей Батищев, обвиняемый в фальсификации материалов уголовного дела и объявленный в международный розыск, задержан за рубежом. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Батищев вместе с бывшим коллегой Денисом Гуламовым сфабриковал уголовное дело в отношении предпринимателя из Копейска по просьбе супруги и дочери бизнесмена, напоминает «URA.RU». После развода с женой потерпевшему досталась половина имущества, что не устроило его близких родственников, и последние попытались привлечь его к уголовной ответственности незаконным способом.

Расследование уголовного дело ведет пятое следственное управление СК РФ с дислокацией в Новосибирске. Ранее материалы находились в четвертом следственном управлении в Екатеринбурге. В СУ СК РФ по Челябинской области информацию не комментируют.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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