За рубежом задержали бывшего челябинского следователя, объявленного в международный розыск

Бывший следователь СКР из Челябинска Алексей Батищев, обвиняемый в фальсификации материалов уголовного дела и объявленный в международный розыск, задержан за рубежом. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.
Батищев вместе с бывшим коллегой Денисом Гуламовым сфабриковал уголовное дело в отношении предпринимателя из Копейска по просьбе супруги и дочери бизнесмена, напоминает «URA.RU». После развода с женой потерпевшему досталась половина имущества, что не устроило его близких родственников, и последние попытались привлечь его к уголовной ответственности незаконным способом.
Расследование уголовного дело ведет пятое следственное управление СК РФ с дислокацией в Новосибирске. Ранее материалы находились в четвертом следственном управлении в Екатеринбурге. В СУ СК РФ по Челябинской области информацию не комментируют.