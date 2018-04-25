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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:31  25 апреля 2018 0

В майские праздники центр Екатеринбурга будет перекрыт. ИНФОГРАФИКА

Перекрытие проспекта Ленина для прохождения колонны военной техники. Репетиция Парада Победы. Екатеринбург, военная техника, парад победы, репетиция парада, оцепление, перекрытие улиц, дпс
Ищите пути объезда!Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В майские праздники в связи с профсоюзными шествиями и празднованием Дня Победы автолюбителям нужно будет искать удобные пути объезда: центральные улицы будут перекрыты.

Как сегодня отметил заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич, в майские праздники будет перекрыто движение по ряду центральных улиц. «URA.RU» публикует список улиц, движение по которым будет ограничено.

1 мая будет перекрыт проспект Ленина. 9 мая с 6 утра до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты улицы:

пр. Ленина (от ул. Московской до ул. Карла Либкнехта)

ул. 8 марта (от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева)

ул. Бориса Ельцина (от ул. 8 марта до ул. Челюскинцев)

ул. Толмачева (от пр. Ленина до ул. Никонова)

ул. Маршала Жукова (от ул. Челюскинцев до пр. Ленина)

Также с 19:00 до окончания праздника дополнительно будет закрыто движение по улицам:

ул. 8 марта (от ул. Куйбышева до ул. Малышева)

ул. Карла Либкнехта (от ул. Шевченко до ул. Малышева) ул. Малышева (от ул. Розы Люксембург до ул. Московской) ул. Радищева (от ул. Московской до ул. 8 марта).

9 мая после открытия движения для удобства жителей и гостей Екатеринбурга власти города организуют накопление общественного транспорта: 60 автобусов, 80 вагонов трамваев и 44 троллейбуса.

Схема перекрытия улиц в центре Екатеринбурга 9 мая
Инфографика: Дмитрий Циулин

27 апреля, 3 и 7 мая с 20:00 до 4:00 пройдут репетиции парада Победы и будут перекрыты улицы:

пр. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Репина)

ул. 8 марта (от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина)

ул. Бориса Ельцина (от ул. 8 марта до ул. Февральской революции).

Екатерина Кудрявцева
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