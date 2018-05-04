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04 мая 2018
03 мая 2018
08:26  04 мая 2018 1

Дудь высмеял интервью с Машковым на «Культуре». «Пора уходить из профессии!» ВИДЕО

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь во время лекции в УрФУ. Екатеринбург, дудь юрий
Дудь не удержался от едкого замечанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Юрий Дудь высмеял интервью с новым художественным руководителем московского театра «Табакерка» Владимиром Машковым. С актером беседовал ведущий телеканала «Культура» Владислав Флярковский.

Беседа состоялась еще в начале апреля, уточняет Lenta.Ru. Просмотрев ее, Дудь не удержался от едкого замечания. «Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», — написал он 2 мая на своей странице в Twitter.

За день до Дудя аналогичным образом у себя в Twitter на интервью отреагировала ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак. «На вопрос „лучшее интервью и интервьюер по вашему мнению?“ я теперь знаю точный ответ. Вот эти пять минут», — отметила она.

Пользователи упомянутой соцсети поддержали сарказм Дудя и Собчак. «Столько экспрессии, какой формат вопросов. Пожалуй, лучшее, что я видел», «Им на бэкграунде не хватает бесконечных рядов с алкоголем», «Думаю, после всего, что произошло, Машков должен взять этого ведущего актером в „Табакерку“», «Я думаю, что это репетиция нового спектакля. Последний прогон», — написали они.

Виктор Жуков
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