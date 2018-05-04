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04 мая 2018
12:33  04 мая 2018 1

Исследование Арктики под угрозой: российских ученых «кинули» с резиновой лодкой в интернет-магазине. ФОТО

Жертвой мошенников стали участники совместного проекта Национального центра научных исследований Франции и Российского фонда фундаментальных исследований по изучению Арктики. Ученые проведут совместные исследования на Ямале и в Гренландии. Для экспедиции они оплатили покупку лодки в интернет-магазине, который перестал отвечать на звонки.

Именно эту лодку «Посейдон Титан 460» заказали ученые
Фото: ruventure.ru

Цель исследования — выяснить влияние изменения климата на динамику наземных позвоночных в Арктике. Используя данные, собранные на шести разных участках в Гренландии и России, ученые будут оценивать влияние изменения климата на арктические наземные экосистемы. Арктика в настоящее время является тем регионом на Земле, который наиболее подвержен влиянию изменения климата, его часто называют «экологическим индикатором».

Поскольку в исследуемых районах существует разветвленная сеть рек, ученым в ходе экспедиции потребуется вместительная лодка большой грузоподъемности. Покупку лодки поручили орнитологу, кандидату биологических наук института экологии и растений УрО РАН Василию Соколову. Он нашел подходящую лодку, способную принять на борт восемь человек и тонну груза, в интернет-магазине ruventure.ru. По правилам сайта была сделана полная предоплата — на указанный счет были перечислены 66 425 рублей, после этого интернет-магазин перестал выходить на связь.

Местоположение шести исследовательских участков: Еркута, Сабетта и о. Белый на Ямале, Россия (красным), Хохстеттер Форланд, Закенберг и Карупельв Валей в Гренландии (синим).
Фото: Василий Соколов

«Сразу после перечисления денег перестали отвечать телефоны этого магазина, на мои письма тоже никакой реакции нет. Я был вынужден обратиться с заявлением в полицию, но полицейские действуют как в анекдоте. Уже несколько раз звонили и спрашивали, откуда я делал заявку на лодку — с домашнего компьютера или с работы. Это разные районы города, соответственно, разные райотделы, вот они и пытаются спихнуть это дело друг другу, чтобы самим не заниматься», — рассказал «URA.RU» Василий Соколов.

Корреспондент «URA.RU» также попытался дозвониться до указанного интернет-магазина, однако услышал, что «аппарат вызываемого абонента выключен». «Заявление принято, зарегистрировано. По нему будет проведена проверка, по итогам которой примут процессуальное решение», — сказала «URA.RU» Ирина Бучельникова, старший инспектор пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Александр Лукманов
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