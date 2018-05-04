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04 мая 2018
22:40  04 мая 2018 1

Появились первые изображения Lada нового поколения. ФОТО

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз
Машина вытеснит из модельного ряда «Калину»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Независимый российский дизайнер показал, как может выглядеть обновленная версия Lada Granta. Машина, созданная на базе «Калины», получит новые характеристики.

Свежее авто обзаведется стильными передними и задними бамперами и капотом. Решетка радиатора и фары будут выполнены в стиле модели «Веста». На двери багажника будет располагаться крупная надпись LADA, сообщает портал «Колеса.ру».

Ранее в интернет слили изображения новой модели Granta, покрытые камуфляжной пленкой. Новую машину оснастят двигателем объемом 1,6 литра, мощность которого в разных комплектациях варьируется: 87 л. с., 98 л. с. или 106 л. с. Серийная модель будет показана позже, летом этого года на Московском автосалоне.

Модель получит обновление передней и задней частей кузова
Фото: «Колеса.ру»
Так выглядит актуальная версия «Калины»
Фото: «Колеса.ру»

Семен Гринберг
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