Машина вытеснит из модельного ряда «Калину»
Независимый российский дизайнер показал, как может выглядеть обновленная версия Lada Granta. Машина, созданная на базе «Калины», получит новые характеристики.
Свежее авто обзаведется стильными передними и задними бамперами и капотом. Решетка радиатора и фары будут выполнены в стиле модели «Веста». На двери багажника будет располагаться крупная надпись LADA, сообщает портал «Колеса.ру».
Ранее в интернет слили изображения новой модели Granta, покрытые камуфляжной пленкой. Новую машину оснастят двигателем объемом 1,6 литра, мощность которого в разных комплектациях варьируется: 87 л. с., 98 л. с. или 106 л. с. Серийная модель будет показана позже, летом этого года на Московском автосалоне.
Модель получит обновление передней и задней частей кузова
Так выглядит актуальная версия «Калины»