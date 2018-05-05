Найден способ взломать любой смартфон за пару минут

Исследовательская группа VUSec Амстердамского свободного университета протестировала несколько моделей смартфонов на устойчивость к хакерским Rowhammer-атакам. Как показали результаты, гаджеты беззащитны перед подобным типом воздействия.
В ходе проведенных экспериментов исследователям понадобилось всего около двух минут для получения доступа к секретной информации в каждом из тестируемых устройств. При этом методика взлома подходит для практически любого современного гаджета, пишет РИА «Новости». В ходе исследователей специалисты использовали браузер и язык программирования JavaScript: после ввода специального кода обрушивалось микроархитектура памяти, после чего они получали доступ к данным.
Rowhammer — обнаруженная ранее уязвимость цифровых устройств. Воздействие на одни сегменты памяти позволяет получить доступ к другим и, в конечном счете — полный контроль над системой. Изначально эта проблема была выявлена в ноутбуках и стационарных компьютерах, теперь исследователи протестировали ее и на гаджетах.
Тем временем эксперты назвали наиболее популярные модели смартфонов в мире по итогам первого квартала 2018 года. Первые пять позиций в рейтинге досталось различным версиям iPhone, сообщает «Газета Кемерово».