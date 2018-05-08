Нефтяники отремонтируют школы и укрепят дамбы в югорских поселках

10:13 08 мая 2018 0

Школы Ханты-Мансийского района ждет ремонт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Газпром нефть» займется благоустройством Ханты-Мансийского района. Соответствующее соглашение компания заключила с администрацией муниципального образования.

Нефтяники построят детские площадки, отремонтируют школы и детские сады. Особое внимание в этом году будет уделено развитию сельского поселения Сибирский, рядом с которым расположены производственные объекты компании. Планируется провести капитальный ремонт школы, построить сети водоснабжения в поселке Сибирский, приобрести автомобиль для подвоза воды в село Реполово. Во всех населенных пунктах, входящих в сельское поселение, построят детские площадки и отремонтируют дамбы.

«Ханты-Мансийский район является ключевым в реализации программы социальных инвестиций „Родные города“, так как здесь ведется основная нефтедобыча предприятия», — рассказал врио генерального директора «Газпромнефть-Хантоса» Михаил Черевко. По его словам, «при выборе и финансировании проектов мы исходим из того, что сельские жители должны иметь те же условия и получать те же услуги, что и городские. Поэтому уже не первый год мы направляем средства на инфраструктуру территорий, где ведем свою деятельность».