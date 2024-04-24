Глава ХМАО предрекла срыв срока завершения строительства школы в Когалыме

Комарова усомнилась в сроке сдача школы в Когалыме Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Власти Когалыма заявили, что проблемная школа будет построена и сдана до 25 декабря 2024 года. Губернатор ХМАО Наталья Комарова скептично отнеслась к названному сроку.

«Большой вопрос — как пройдет приемка школы компетентными органами. Не будет школы 25 декабря, чтобы это проверить, даже к экспертам не надо обращаться», — сказала Комарова «Правде УрФО».

Сейчас строительство объекта завершено только на 14%. При этом подрядчик уже получил 330 отрицательных замечаний по сметам и вынужден был начать работу заново. До 27 мая документы отправят на повторную проверку.

Этот объект попал в зону риска еще год назад. Тогда выяснилось, что на месте стройки находится объект археологии. Властям рекомендовали найти новый участок.

Власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. Всего за два года планируют обновить 19 учебных заведений региона.