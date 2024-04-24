Власти ХМАО отремонтируют дорогу из Нижневартовска в Томскую область

25 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Дорогу Нижневартовск-Стрежевой начнут ремонтировать с наступлением тепла Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ХМАО отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Томской областью. На появившиеся с таянием снега выбоины дорожники поставили временные заплаты, к ремонту покрытия они приступят с наступлением тепла. «На дороге Стрежевой — Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Специалисты АО „Северавтодор“ уже залатали большие дефекты холодным асфальтом — это временная мера, которую применяют даже при минусовых температурах. Сразу после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода дорожники смогут приступить к ремонту», — сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале. В прошлом году на дороге уже проводится ремонт, но весной появились новые ямы, их обозначили знаками для предупреждения водителей. Дорожники обследовали трассу и составили список дефектов, составив план работы. Также в настоящее время специалисты проводят исследование участка дороги Стрежевой — Нижневартовск, который примыкает к Самотлорскому кольцу. Его будут ремонтировать после получения положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования. Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил, что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Томской областью. На появившиеся с таянием снега выбоины дорожники поставили временные заплаты, к ремонту покрытия они приступят с наступлением тепла. «На дороге Стрежевой — Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Специалисты АО „Северавтодор“ уже залатали большие дефекты холодным асфальтом — это временная мера, которую применяют даже при минусовых температурах. Сразу после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода дорожники смогут приступить к ремонту», — сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале. В прошлом году на дороге уже проводится ремонт, но весной появились новые ямы, их обозначили знаками для предупреждения водителей. Дорожники обследовали трассу и составили список дефектов, составив план работы. Также в настоящее время специалисты проводят исследование участка дороги Стрежевой — Нижневартовск, который примыкает к Самотлорскому кольцу. Его будут ремонтировать после получения положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования. Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил, что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.