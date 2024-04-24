24 апреля 2024

Власти ХМАО отремонтируют дорогу из Нижневартовска в Томскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу Нижневартовск-Стрежевой начнут ремонтировать с наступлением тепла Фото:

Власти ХМАО отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Томской областью. На появившиеся с таянием снега выбоины дорожники поставили временные заплаты, к ремонту покрытия они приступят с наступлением тепла.

«На дороге Стрежевой — Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Специалисты АО „Северавтодор“ уже залатали большие дефекты холодным асфальтом — это временная мера, которую применяют даже при минусовых температурах. Сразу после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода дорожники смогут приступить к ремонту», — сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале.

В прошлом году на дороге уже проводится ремонт, но весной появились новые ямы, их обозначили знаками для предупреждения водителей. Дорожники обследовали трассу и составили список дефектов, составив план работы.

Также в настоящее время специалисты проводят исследование участка дороги Стрежевой — Нижневартовск, который примыкает к Самотлорскому кольцу. Его будут ремонтировать после получения положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования.

Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил, что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.

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Власти ХМАО отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Томской областью. На появившиеся с таянием снега выбоины дорожники поставили временные заплаты, к ремонту покрытия они приступят с наступлением тепла. «На дороге Стрежевой — Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Специалисты АО „Северавтодор“ уже залатали большие дефекты холодным асфальтом — это временная мера, которую применяют даже при минусовых температурах. Сразу после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода дорожники смогут приступить к ремонту», — сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале. В прошлом году на дороге уже проводится ремонт, но весной появились новые ямы, их обозначили знаками для предупреждения водителей. Дорожники обследовали трассу и составили список дефектов, составив план работы. Также в настоящее время специалисты проводят исследование участка дороги Стрежевой — Нижневартовск, который примыкает к Самотлорскому кольцу. Его будут ремонтировать после получения положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования. Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил, что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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