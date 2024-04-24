Власти ХМАО отремонтируют дорогу из Нижневартовска в Томскую область

Власти ХМАО отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Томской областью. На появившиеся с таянием снега выбоины дорожники поставили временные заплаты, к ремонту покрытия они приступят с наступлением тепла.
«На дороге Стрежевой — Нижневартовск с приходом весны обнаружены крупные и опасные выбоины. Специалисты АО „Северавтодор“ уже залатали большие дефекты холодным асфальтом — это временная мера, которую применяют даже при минусовых температурах. Сразу после устойчивого потепления и запуска асфальтобетонного завода дорожники смогут приступить к ремонту», — сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале.
В прошлом году на дороге уже проводится ремонт, но весной появились новые ямы, их обозначили знаками для предупреждения водителей. Дорожники обследовали трассу и составили список дефектов, составив план работы.
Также в настоящее время специалисты проводят исследование участка дороги Стрежевой — Нижневартовск, который примыкает к Самотлорскому кольцу. Его будут ремонтировать после получения положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования.
Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил, что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.
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