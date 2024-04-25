Лоббисты из ХМАО устроили революцию в тюменском отделении «Партии пенсионеров»

«Партия пенсионеров» в «тюменской матрешке» избавилась от влияния СРЗП

25 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Тюменское отделение «Партии пенсионеров» сменило лидера и обновило костяк правления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Партия пенсионеров» в «тюменской матрешке» окончательно избавилась от влияния СРЗП благодаря вмешательству однопартийцев из ХМАО. Эпоха справедливороссов в тюменской ячейке партии завершилась избранием нового лидера — Ивана Марьина, а также обновлением правления. Об этом URA.RU рассказал лидер югорских «Пенсионеров», депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев. «Тюменское отделение партии обновилось. Избран новый лидер Иван Марьин, обновлено правление (в состав вошли Екатерина Гольцман и Александр Агинский. Обновлена контрольно-ревизионная комиссия. В общем, сделано все, чтобы обновить костяк партийцев и не допустить инцидентов, которые произошли на прошлых выборах в думу Тюмени», — прокомментировал политик. Предыдущего главу отделения Владимира Селиванова, экс-помощника лидера тюменских эсеров Владимира Пискайкина, оттеснили от руководства реготделением незадолго до начала выборов в Тюменскую гордуму. Селиванов пояснял, что «Пенсионеры» не собираются участвовать в избирательной кампании осенью 2023 года, заявляя о недостатке финансирования и человеческих ресурсов. После этого югорские однопартийцы заявили о саботаже и попытке слива в пользу эсеров, а на выборах в гордуму «Пенсионеры» все-таки появились. Ранее URA.RU писало, что бывшего тюменского лидера «Пенсионеров» Селиванова полностью отстранили от выборов. Его не внесли в партсписки участников избирательной кампании осенью 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Партия пенсионеров» в «тюменской матрешке» окончательно избавилась от влияния СРЗП благодаря вмешательству однопартийцев из ХМАО. Эпоха справедливороссов в тюменской ячейке партии завершилась избранием нового лидера — Ивана Марьина, а также обновлением правления. Об этом URA.RU рассказал лидер югорских «Пенсионеров», депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев. «Тюменское отделение партии обновилось. Избран новый лидер Иван Марьин, обновлено правление (в состав вошли Екатерина Гольцман и Александр Агинский. Обновлена контрольно-ревизионная комиссия. В общем, сделано все, чтобы обновить костяк партийцев и не допустить инцидентов, которые произошли на прошлых выборах в думу Тюмени», — прокомментировал политик. Предыдущего главу отделения Владимира Селиванова, экс-помощника лидера тюменских эсеров Владимира Пискайкина, оттеснили от руководства реготделением незадолго до начала выборов в Тюменскую гордуму. Селиванов пояснял, что «Пенсионеры» не собираются участвовать в избирательной кампании осенью 2023 года, заявляя о недостатке финансирования и человеческих ресурсов. После этого югорские однопартийцы заявили о саботаже и попытке слива в пользу эсеров, а на выборах в гордуму «Пенсионеры» все-таки появились. Ранее URA.RU писало, что бывшего тюменского лидера «Пенсионеров» Селиванова полностью отстранили от выборов. Его не внесли в партсписки участников избирательной кампании осенью 2023 года.