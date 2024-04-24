Власти ХМАО готовятся назначить нового директора «Центра адаптивного спорта»

25 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Наталья Кравченко станет новым директором «Центра адаптивного спорта» в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Югры готовятся утвердить на должность директора спортивного учреждения Ханты-Мансийска «Центр адаптивного спорта» Наталью Кравченко. Она займет место Михаила Вторушина, проработавшего в администрации спортшколы более десяти лет. Информацию о кадровых переменах опубликовали на сайте правительства ХМАО. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» Кравченко Наталью Ивановну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. Ранее Кравченко занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом же учреждении. Нынешний руководитель «Центра адаптивного спорта» Михаил Вторушин покидает свой пост по собственному желанию. Должность директора он занимал с 2015 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Югры готовятся утвердить на должность директора спортивного учреждения Ханты-Мансийска «Центр адаптивного спорта» Наталью Кравченко. Она займет место Михаила Вторушина, проработавшего в администрации спортшколы более десяти лет. Информацию о кадровых переменах опубликовали на сайте правительства ХМАО. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» Кравченко Наталью Ивановну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. Ранее Кравченко занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом же учреждении. Нынешний руководитель «Центра адаптивного спорта» Михаил Вторушин покидает свой пост по собственному желанию. Должность директора он занимал с 2015 года.