24 апреля 2024

Власти ХМАО готовятся назначить нового директора «Центра адаптивного спорта»

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Визит Моора. Сургут, тренажерный зал, инвалиды-колясочники, спортзал, центр адаптивного спорта
Наталья Кравченко станет новым директором «Центра адаптивного спорта» в ХМАО Фото:

Власти Югры готовятся утвердить на должность директора спортивного учреждения Ханты-Мансийска «Центр адаптивного спорта» Наталью Кравченко. Она займет место Михаила Вторушина, проработавшего в администрации спортшколы более десяти лет. Информацию о кадровых переменах опубликовали на сайте правительства ХМАО.

«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» Кравченко Наталью Ивановну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. Ранее Кравченко занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом же учреждении.

Нынешний руководитель «Центра адаптивного спорта» Михаил Вторушин покидает свой пост по собственному желанию. Должность директора он занимал с 2015 года.

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Власти Югры готовятся утвердить на должность директора спортивного учреждения Ханты-Мансийска «Центр адаптивного спорта» Наталью Кравченко. Она займет место Михаила Вторушина, проработавшего в администрации спортшколы более десяти лет. Информацию о кадровых переменах опубликовали на сайте правительства ХМАО. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность директора бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» Кравченко Наталью Ивановну, которая включена в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе постановления. Ранее Кравченко занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в этом же учреждении. Нынешний руководитель «Центра адаптивного спорта» Михаил Вторушин покидает свой пост по собственному желанию. Должность директора он занимал с 2015 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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