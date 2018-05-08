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Главные новости Пермского края
14:44  08 мая 2018 0

В Прикамье переименуют мэрии и думы

Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, дума пермская городская, пермь
В Пермском крае предлагают переименовать органы властиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В парламент Пермского края внесли законопроект о наименовании органов власти в городских округах. Инициатива поступила из Краснокамского района — это первая территория, где началась административная реформа укрупнения муниципалитетов. Краснокамцы считают, что в процесс объединения стоит включить вопрос названия новых властных структур. Об этом никто из политиков и политтехнологов публично не заявлял.

Председатель Земского собрания Краснокамского муниципального района Григорий Новиков вышел в Законодательное собрание Пермского края с инициативой принятия закона о наименовании органов власти во вновь создаваемых городских округах. Депутат предложил предоставить муниципалитетам выбор из нескольких вариантов: «Администрация города» или «Администрация городского округа»; «Городская дума» или «Дума городского округа». Названия для глав муниципалитетов тоже имеют варианты. Например, глава может совмещать две должности — возглавлять администрацию и думу, то есть исполнительную и представительную власть, либо — разделять обязанности. Так, например, в Перми: администрацию возглавляет Дмитрий Самойлов, а думу — Юрий Уткин.

Подход к названиям Григорий Новиков объяснил «URA.RU» так: «жители поселений соглашались на присоединение именно к городским округам — а это не то же самое, что к городам». Поэтому «логично дать возможность новым городским округам разрешить называть администрации или думы со словосочетанием «городского округа».

Вслед за Краснокамском объединения пройдут в Кизеловском, Чайковском, Гремячинском, Оханском и Горнозаводском районах. Администрации и думы 32 поселений в этих муниципалитетах перестанут действовать, населению до 2019 года предстоит избрать новую власть, но уже в городских округах.

Максим Ишматов
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