Власти крупнейшего города ХМАО намерены приятно удивить автомобилистов

Летом в Сургуте начнется масштабная дорожная кампания по ремонту и строительству дорог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут потратит в этом году рекордную сумму на ремонт и строительство дорог — больше миллиарда рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Больше 600 миллионов рублей уйдет на ремонт сургутских магистралей, которая нуждаются в замене асфальта. Среди участков одна из главных транспортных артерий города — проспект Пролетарский, несколько пусковых комплексов улицы Аэрофлотской по пути в аэропорт. Всего же планируется привести в порядок 134 кв. метров дорог

Оставшиеся деньги будут направлены на строительство новых магистралей, значимых для Сургута. В первую очередь речь идет о продолжении улицы Маяковского до пересечения с Университетской. Этот участок дороги местные власти уже несколько лет не могли завершить, но в этом году намерены все-таки это сделать. «Кроме того, планируется начать строительство нового выхода на объездную дорогу 1з со съездом на улицу Геологическую», — добавили в разговоре с «URA.RU» в администрации.

Как ранее сообщало «URA.RU», строительные работы должны в этом году коснуться и ядра центра города. По планам мэрии, в начале полуострова где находится главный корпус СурГУ — напротив офиса «Газпром трансгаз Сургут» должна быть обустроена главная городская площадь.