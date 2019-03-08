На месте ЧП работают полсотни пожарных (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь на 8 марта в Первоуральске загорелось одноэтажное здание супермаркета «Пятерочка». Из-за высокой температуры в магазине обрушилась крыша, после чего огонь распространился на расположенные рядом ветеринарную клинику и складские помещения.

Сообщение о пожаре поступило в 8 марта в 00:15. На место пожара были отправлены 12 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава, сообщили в региональном управлении МЧС. Изначально площадь пожара составляла 700 квадратных метров, а спасатели заявляли, что угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет.

От высокой температуры обрушились конструкции кровли, а несколько позже пламя перекинулось на вплотную примыкающие здания складов и ветеринарной клиники. Сейчас площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. С огнем пытаются справиться 50 пожарных, к месту стянуты силы пожарно-спасательных подразделений из соседних городов — Ревды, Полевского, Дегтярска. Для мониторинга воздуха из Екатеринбурга выехала передвижная инженерно-химическая лаборатория.

Информации о пострадавших нет. Очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что видели, как врач выносил из горящего здания клиники котов. Больных животных, по их словам, там не держат, однако в этом же здании якобы находится гостиница для домашних животных. В группе «Инцидент. Первоуральск» местные жители обсуждают возможную причину пожара. Как рассказали пользовательницы соцсети Лобовь С. и Эльмира В., днем пожар мог быть спровоцирован замыканием электропроводки, поскольку днем 7 марта в магазине протекла крыша.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области