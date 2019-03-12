Россияне отказываются от алкоголя, чтобы накопить на образование

Бедные экономят на алкоголе и транспорте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Домохозяйства стали тратить меньше денег на алкоголь и больше на оплату долгов по банковским кредитам. Аналитический центр при правительстве РФ исследовал траты бедных и богатых семей в России за 2018 год.

В бедных семьях реальные доходы за последние пять лет упали на 11%, говорится в исследовании. Траты на продукты для одного члена в малообеспеченных домохозяйствах составили 2 тысячи 800 рублей в месяц, пишет «Коммерсант». В богатых семьях этот показатель приблизился к восьми тысячам рублей. В обеих группах выросли расходы на услуги. Богатые увеличили траты на обслуживание банковских кредитов и налогов. А бедные — долю расходов на образование.

Еще более заметная разница оказалась в расходах на непродовольственные товары — транспорт, техника, мебель, домашняя утварь, медикаменты. В бедных семьях на это тратят около полутора тысяч рублей на человека. При этом рост расходов на гаджеты и другую технику там компенсируют снижением потребления алкоголя и транспортных затрат. В наиболее обеспеченных семьях непродовольственные траты превысили 16 тысяч рублей на человека в месяц.