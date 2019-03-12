Россия направила Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе

Москва направила Киеву ноту, перечислив в ней нарушения Договора о дружбе с Россией, который по инициативе Украины будет расторгнут 1 апреля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел на своем официальном сайте.
В заявлении МИДа говорится, что Украина нарушила статью 6 Договора о дружбе, которая требует не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны». Также ведомство зафиксировало постоянное нарушение статьи 12, согласно которой страны обязуются обеспечить «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории». Эта же статья предполагает создание равных возможностей для изучения русского языка на Украине и украинского языка в России.
«Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины», — отмечается в сообщении ведомства. МИД призвал Украину соблюдать свои обязательства.
Договор о дружбе с РФ был заключен в мае 1997 года. В январе 1998 года Верховная рада утвердила документ. Расторг соглашение президент Украины Петр Порошенко. Он заявил на своей странице в Twitter, что Россия якобы нарушила соглашение и оно «по вине Москвы давно стало анахронизмом».