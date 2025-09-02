Бывший премьер-министр приостановил предвыборную гонку после того, как пенсионер настучал ему клюкой по голове

Бывший премьер Чехии Бабиш после нападения на него на митинге взял тайм-аут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На экс-премьера Чехии напал пенсионер с костылем 1 сентября
На экс-премьера Чехии напал пенсионер с костылем 1 сентября Фото:

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш временно приостановил участие в предвыборной кампании после нападения на него во время митинга в Оломоуцком крае 1 сентября. Тогда на улице на него напал 71-летний пенсионер и несколько раз ударил его костылем по спине и голове. 

«Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной все будет хорошо. <...> Врачи рекомендовали мне пока не напрягаться. Поэтому, к сожалению, мне придется отменить как минимум завтрашнюю программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае», — цитирует Чешское ТВ заявление Бабиша. Накануне на того напал пенсионер и несколько раз ударил костылем. Причем это произошло накануне дня рождения политика.  

После нападения экс-глава правительства был доставлен в отделение неотложной помощи краевой больницы города Оломоуц. Там ему провели компьютерную томографию для исключения серьезных травм.

Андрей Бабиш — один из ведущих кандидатов на предстоящих парламентских выборах в Чехии, которые назначены на 3-4 октября. По данным последних соцопросов, его движение ANO («Акция недовольных граждан») поддерживают более 30% избирателей — это максимальный показатель среди всех партий страны. В 2017–2021 годах он возглавлял кабинет министров, а сейчас претендует на возвращение к власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш временно приостановил участие в предвыборной кампании после нападения на него во время митинга в Оломоуцком крае 1 сентября. Тогда на улице на него напал 71-летний пенсионер и несколько раз ударил его костылем по спине и голове.  «Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной все будет хорошо. <...> Врачи рекомендовали мне пока не напрягаться. Поэтому, к сожалению, мне придется отменить как минимум завтрашнюю программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае», — цитирует Чешское ТВ заявление Бабиша. Накануне на того напал пенсионер и несколько раз ударил костылем. Причем это произошло накануне дня рождения политика.   После нападения экс-глава правительства был доставлен в отделение неотложной помощи краевой больницы города Оломоуц. Там ему провели компьютерную томографию для исключения серьезных травм. Андрей Бабиш — один из ведущих кандидатов на предстоящих парламентских выборах в Чехии, которые назначены на 3-4 октября. По данным последних соцопросов, его движение ANO («Акция недовольных граждан») поддерживают более 30% избирателей — это максимальный показатель среди всех партий страны. В 2017–2021 годах он возглавлял кабинет министров, а сейчас претендует на возвращение к власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...