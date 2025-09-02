Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш временно приостановил участие в предвыборной кампании после нападения на него во время митинга в Оломоуцком крае 1 сентября. Тогда на улице на него напал 71-летний пенсионер и несколько раз ударил его костылем по спине и голове.
«Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной все будет хорошо. <...> Врачи рекомендовали мне пока не напрягаться. Поэтому, к сожалению, мне придется отменить как минимум завтрашнюю программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае», — цитирует Чешское ТВ заявление Бабиша. Накануне на того напал пенсионер и несколько раз ударил костылем. Причем это произошло накануне дня рождения политика.
После нападения экс-глава правительства был доставлен в отделение неотложной помощи краевой больницы города Оломоуц. Там ему провели компьютерную томографию для исключения серьезных травм.
Андрей Бабиш — один из ведущих кандидатов на предстоящих парламентских выборах в Чехии, которые назначены на 3-4 октября. По данным последних соцопросов, его движение ANO («Акция недовольных граждан») поддерживают более 30% избирателей — это максимальный показатель среди всех партий страны. В 2017–2021 годах он возглавлял кабинет министров, а сейчас претендует на возвращение к власти.
