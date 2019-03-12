Главарь банды автострахователей сбежал из-под суда в Екатеринбурге

Руслан Рамазанов (справа) объявлен в розыск Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Организатор банды автострахователей Руслан Рамазанов сбежал из-под суда в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в Ленинском суде столицы Среднего Урала, где идет процесс по делу группировки.

«Рамазанов уже второй раз не явился в суд, по месту жительства его найти не могут, он объявлен в розыск, — рассказал „URA.RU“ участник судебного процесса. — Дальше дело будет рассматриваться без него». Как стало известно агентству, материалы в отношении Рамазанова выделены в отдельное производство и будут рассмотрены позже.

Участники банды автостраховщиков имитировали ДТП и оформляли бумаги для получения страховых выплат. По оценкам самих участников группировки, суммарный ущерб составил порядка 5-6 млн рублей. Всего на скамье подсудимых 24 человека.

Лидерами группировки считаются криминальный авторитет Шота Катамадзе (был одним из организаторов нападения на поселок Сагра и личным водителем вора в законе Авто), братья Рамазановы (один из них, Расим, скончался за время следствия), а также сын бывшего судьи Свердловского арбитражного суда Ринат Бикмухаметов. Поскольку он активно сотрудничал со следствием, его судили отдельно и он получил условное наказание — «URA.RU» публиковало интервью с ним.