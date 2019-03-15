К аресту на семь суток приговорили владельца зала игровых автоматов в Челябинске, работавшего под видом интернет-кафе, за нападение на полицейских во время демонтажа этого нелегального объекта. Решение вынес Курчатовский райсуд 15 марта, сообщил «URA.RU» депутат гордумы Александр Галкин.
«Рейды с демонтажем незаконных объектов будут продолжены. Случай нападения собственников на рабочих и полицейских нас не пугает. Наоборот, вчерашний случай — это пример другим: если будут препятствовать демонтажу, попадут под арест», — подчеркнул Галкин.
Инцидент произошел утром 14 марта на проспекте Победы, 392. Возле этого дома сконцентрировано несколько незаконных объектов. Александр Галкин вместе с работниками муниципального предприятия собирались демонтировать павильон. Однако появился хозяин объекта и полез в драку сначала с сотрудниками службы демонтажа, а затем и с прибывшими по их вызову полицейскими.
По итогам инцидента в тот же день силовики возбудили дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Дебошира задержали, а в пятницу приговорили к семи суткам ареста.