14 марта 2019

За нападение на полицейских арестован владелец зала игровых автоматов в Челябинске. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 13:55
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Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, задержание, полиция
Семь суток ареста получил челябинец, напавший на полицейскихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

К аресту на семь суток приговорили владельца зала игровых автоматов в Челябинске, работавшего под видом интернет-кафе, за нападение на полицейских во время демонтажа этого нелегального объекта. Решение вынес Курчатовский райсуд 15 марта, сообщил «URA.RU» депутат гордумы Александр Галкин.

«Рейды с демонтажем незаконных объектов будут продолжены. Случай нападения собственников на рабочих и полицейских нас не пугает. Наоборот, вчерашний случай — это пример другим: если будут препятствовать демонтажу, попадут под арест», — подчеркнул Галкин.

Инцидент произошел утром 14 марта на проспекте Победы, 392. Возле этого дома сконцентрировано несколько незаконных объектов. Александр Галкин вместе с работниками муниципального предприятия собирались демонтировать павильон. Однако появился хозяин объекта и полез в драку сначала с сотрудниками службы демонтажа, а затем и с прибывшими по их вызову полицейскими.

По итогам инцидента в тот же день силовики возбудили дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Дебошира задержали, а в пятницу приговорили к семи суткам ареста.

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