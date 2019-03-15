Главный проект саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подорожал почти на четыре миллиарда

Уставный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», которое строит в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС общественно-деловой центр на обоих берегах реки Миасс, увеличился на 5,5 млрд рублей — почти до 8 млрд рублей. Об этом сообщили «URA.RU» в министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области.
«Соответствующее решение было принято в конце февраля. Докапитализация проведена в рамках продолжения строительства объекта. Челябинская область увеличила свою долю в партнерстве примерно на 5,5 млрд рублей, доведя ее до 7,47 млрд рублей», — пояснил корреспонденту агентства министр имущества региона Алексей Бобраков.
Как сообщало «URA.RU», на этой неделе ХП «Конгресс-холл» объявило о начале конкурентных торгов по поиску генподрядчика для строительства объекта. Победитель должен быть объявлен 22 марта. Согласно размещенной на сайте документации, в 2019 году предполагается освоить более 5,4 млрд рублей.
Общественно-деловой центр ранее был известен как конгресс-холл «Крылья» и должен был стать главной площадкой для проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года. В июне прошлого года стало известно, что строители не уложатся в нужные сроки. В итоге решено было завершить общественно-деловой центр без внутренней отделки и облагородить окружающую территорию.