Как менялось отношение Грузии к России: критика СВО, радикальность премьера и ответ РФ

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе обозначил новый состав правительства

С начала российской спецоперации отношения между Россией и Грузией начали меняться в лучшую сторону Фото: Илья Московец © URA.RU

В Грузии прошли выборы в парламент. По данным ЦИК, победу одержала пророссийская партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 53,92% голосами, вызвав протесты в стране. Еще до этого в Совфеде РФ отмечали, что ведущая партия дистанцируется от политики Запада и планирует жить в мире с Россией и другими соседями. Россияне, побывавшие недавно в Грузии, также отмечают изменение к ним отношения в лучшую сторону. URA.RU рассказывает, как в целом менялись отношения между странами.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе 25 ноября представил состав правительства Грузии. После работы парламента нового созыва, старое правительство сложило с себя полномочия. При этом в стране до конца 2024 года обещают провести выборы президента Грузии и церемонию его инаугурации.

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Первоначальная реакция

Грузия изначально выступала против проведения Россией спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В 2022 году, когда Россия официально объявила о начале спецоперации на Украине, власти Грузии выразили свою поддержку Киеву. Они осудили действия РФ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Россию в нарушении международного порядка и призвал мировое сообщество к активным действиям для предотвращения эскалации конфликта. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддержала украинскую сторону и призвала Россию прекратить конфликт.

Закрытие границ для россиян

С 26 сентября Грузия вводит ограничения на въезд для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщала депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили в эфире телеканала Freedom. Тогда ее заявление прозвучало на фоне увеличения числа автомобилей, стремящихся покинуть Россию через грузинскую границу. В частности, грузинские власти рекомендовали воздержаться от поездок через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

При этом ранее в правящей партии Грузии заявляли, что введение визового режима и других ограничений для россиян — исключено, передавал телеканал «Царьград».

Однако уже в мае 2023 года Россия возобновила авиасообщение с Грузией, запрет на который между странами осуществлялся с 2019 года. С 20 мая авиакомпания Georgian Airways начала совершать рейсы из Москвы в Тбилиси. Однако российские карты «Мир» в стране по-прежнему не работают в настоящий момент. В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии.

США хотят открыть в Грузии фронт войны против России

Политологи и другие эксперты отмечали, что США заинтересованы в нестабильности в Грузии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

На фоне протестов в Грузии, которые проходили в марте 2023 года после принятия в стране законопроекта об иноагентах, американский военный эксперт Скотт Риттер заявлял, что Вашингтон намерен открыть в Грузии второй фронт против России. Именно так он реагировал на внутренние изменения в стране.

Политолог Владимир Шаповалов также высказался об этой ситуации, отметив, что США пытаются своими силами поспособствовать нестабильности в стране, так как грузинские власти недостаточно активно придерживаются антироссийской политики.

Уже в мае 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния» является лишь поводом для требований к Грузии открыть «второй фронт» с Россией. Однако он не стал конкретизировать, кто стоит за подобными требованиями.

Грузия и антироссийские санкции

Грузия с начала российской спецоперации на Украине не присоединилась к международным санкциям, которые были введены в отношении РФ. Как рассказал журналистам газеты «Квирис палитра» глава парламента республики Шалва Папуашвили, его страна не присоединяется к ограничениям против РФ, так как если вдруг возникнет конфликт между странами, США и другие страны Запада не встанут на защиту Грузии, передает телеканал 360.

Однако в августе 2023 года Грузия ввела запрет на поставки автомобилей в Россию через свою территорию, причем досрочно. Изначально запрет касался только американских автомобилей, однако затем он расширился и до европейских. Ограничения были связаны с санкциями ЕС против РФ.

Сближение между странами

Также в мае 2023 года оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе в разговоре с американскими журналистами говорил о том, что грузинские власти хотят сблизиться с Россией. При этом он добавил, что действия такого характера осуществляются тайно от населения страны, которое привержено евроатлантическому курсу.

Однако с течением времени отношения властей к России начало постепенно сменяться. Грузия стремится налаживать экономические связи с Россией, несмотря на сложные политические отношения между странами. Россия является вторым по значимости экономическим партнером для Тбилиси после Турции и перед Китаем, отмечали в МИД РФ.

Глава международного российского ведомства Сергей Лавров в сентябре 2024 года выразил готовность оказать Грузии помощь в урегулировании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом он заявлял во время пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблее ООН. Тогда же глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в «едином грузинском государстве» и «восстановить все разрушенные мосты» в отношениях с Грузией.

Отношение грузинского народа к россиянам