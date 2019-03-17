16 марта 2019

В день смерти Юлии Началовой ее подопечный победил в шоу на федеральном канале

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 06:02
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Последнюю программу с участием Юлии Началовой записали накануне ее госпитализации в больницу

Победителем народного сезона музыкально-пародийного шоу «Один в один» стал подопечный Юлии Началовой Павел Крюков. Запись шоу вышла в эфир в день смерти певицы.

На своей странице в Instagram Юлия хвалила подопечного и признавалась, что он обладает большим талантом. «Павел проф токарь из Омска! Мы прошли в финал! Мне кажется это было замечательно и очень сильно!!! Показать 25 ти летнему парню, пожилого Джо [Коккера], совсем не просто? но он был великолепен!» — писала Началова.

В финале Крюков изобразил Григория Лепса, который исполнил песню «Я тебя не люблю», сообщает телеканал «Россия-1». Съемки программы проходили 5 марта, накануне госпитализации Началовой.

На сайте телеканала уточняется, что Юлия во время одной из программ натерла ногу из-за чего началось заражение крови. Юлия Началова умерла 16 марта, а за пять дней до этого ее доставили в больницу и ввели в искусственную кому.

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