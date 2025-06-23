Солдатам ВСУ дают бессрочные отпуска за 10 тысяч долларов

ВСУ за 10 тысяч долларов оформляют бойцам бессрочные отпуска
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Бойцы ВСУ уходят в отпуск за 10 тысяч долларов
Бойцы ВСУ уходят в отпуск за 10 тысяч долларов Фото:

Командир 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сумском приграничье ВСУ Виталий Загороднюк за 10 тысяч долларов оформляет бойцам бессрочные отпуска. Об этом сообщают силовые структуры РФ.

«Комбат Загороднюк Виталий Анатольевич известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — передает слова структур ТАСС. После оплаты военнослужащие свободно перемещаются по Украине без контроля. При этом в бригаде регулярно фиксируют несоответствие реальной численности штурмовых групп отчетным данным.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ в отпуске открыл стрельбу по детям на площадке в Кривом Роге. Десятилетний мальчик получил огнестрельное ранение головы и был госпитализирован, передает «Царьград».

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Командир 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сумском приграничье ВСУ Виталий Загороднюк за 10 тысяч долларов оформляет бойцам бессрочные отпуска. Об этом сообщают силовые структуры РФ. «Комбат Загороднюк Виталий Анатольевич известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — передает слова структур ТАСС. После оплаты военнослужащие свободно перемещаются по Украине без контроля. При этом в бригаде регулярно фиксируют несоответствие реальной численности штурмовых групп отчетным данным. Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ в отпуске открыл стрельбу по детям на площадке в Кривом Роге. Десятилетний мальчик получил огнестрельное ранение головы и был госпитализирован, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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